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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Dybala kurtuldu

Dybala kurtuldu

Corona virüsü testi 5 kez pozitif çıkan nihayet iyileşti. Arjantinli yıldızın son testi negatig çıktı. Öte yandan Juventus dün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ronaldo yeni geldiği için karantinaya girdi.

Corona virüsü testi 5 kez pozitif çıkan nihayet iyileşti. Arjantinli yıldızın son testi negatig çıktı. Öte yandan Juventus dün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ronaldo yeni geldiği için karantinaya girdi.

  1. 7.5.2020
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