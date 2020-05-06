Dybala 5. kez pozitif
Juve’nin yıldızı koronavirüsten kurtulamıyor. Arjantinli futbolcunun test sonucu tam 7 haftadır değişmedi.
İtalyan ekibi Juventus'un hücum oyuncusu Dybala'nın koronavirüs testi bir türlü negatife dönmüyor. 7 hafta önce ilk testi pozitif çıkan 26 yaşındaki futbolcu dün bir kez daha kontrole gitti. Herhangi bir belirti göstermemesine rağmen Dybala'nın sonucu yine değişmedi. Arjantinli yıldızın koronavirüs testi bir kez daha pozitif çıktı. İlk olarak 21 Mart tarihinde kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte testi pozitif sonuçlanan Dybala bir türlü virüsü atlatamadı. Juve'de Matuidi ve Rugani'nin testleri de pozitif çıkmış ancak bu iki oyuncu kısa süre içinde koronavirüsten kurtulmayı başarmışlardı.
- 6.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Dybala 5. kez pozitif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.