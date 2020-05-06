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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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5. kez pozitif

Dybala 5. kez pozitif

Juve’nin yıldızı koronavirüsten kurtulamıyor. futbolcunun test sonucu tam 7 haftadır değişmedi.

İtalyan ekibi 'un hücum oyuncusu 'nın koronavirüs testi bir türlü negatife dönmüyor. 7 hafta önce ilk testi pozitif çıkan 26 yaşındaki futbolcu dün bir kez daha kontrole gitti. Herhangi bir belirti göstermemesine rağmen Dybala'nın sonucu yine değişmedi. yıldızın koronavirüs testi bir kez daha pozitif çıktı. İlk olarak 21 Mart tarihinde kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte testi pozitif sonuçlanan Dybala bir türlü virüsü atlatamadı. Juve'de Matuidi ve Rugani'nin testleri de pozitif çıkmış ancak bu iki oyuncu kısa süre içinde koronavirüsten kurtulmayı başarmışlardı.

  1. 6.5.2020
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