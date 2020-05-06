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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Çizme’den sinyal

Çizme’den sinyal

'da Gençlik ve , Serie A'nın yeniden başlaması için çaba sarf edeceğini söyledi.

'da Gençlik ve , Serie A'nın yeniden başlaması için çaba sarf edeceğini söyledi. Spadafora, "Alternatif, 'daki gibi önden kapatmaktı ama bunu kimse istemiyordu. Eğer oynanmazsa itirazlar çığ olur. Umarım gerek kalmaz" bilgisini verdi.

  1. 6.5.2020
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