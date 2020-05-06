Çizme’den sinyal

İtalya'da Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın yeniden başlaması için çaba sarf edeceğini söyledi. Spadafora, "Alternatif, Fransa'daki gibi önden kapatmaktı ama bunu kimse istemiyordu. Eğer oynanmazsa itirazlar çığ olur. Umarım gerek kalmaz" bilgisini verdi.