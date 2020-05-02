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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Serie A'da ilk adım o takımdan! Sahaya iniyor

Son dakika: İtalya'da Sassuolo antrenmanlara başlıyor

Son dakika: İtalya'da Sassuolo antrenmanlara başlıyor

Son dakika corona virüsü haberleri... (Serie A) takımlarından Sassuolo, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen antrenmanlara yeniden başlıyor. İşte detaylar...

Kulüpten yapılan açıklamada, pazartesi günü sosyal mesafe kurallarına uyularak antrenmanlara başlanacağı, soyunma odaları, spor salonları ve ofisler gibi kapalı alanlara giriş yapılmayacağı duyuruldu.

Sassuolo, corona virüsü salgınının ülkede etkili olmasıyla liglere ve antrenmanlara verilen aradan sonra, çalışmalara devam edeceğini açıklayan ilk İtalyan kulübü oldu.

İtalyan hükümeti takımların antrenmanlara 18 Mayıs'tan itibaren başlayabileceği kararını alsa da bazı bölgesel yönetimler bu tarihi geriye çekmişti.

'nin de içinde bulunduğu Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo De Luca, Napoli takımının gerekli tıbbi önlemleri almak koşuluyla antrenmanlara başlayabileceğini belirmişti.

İtalya basınında çıkan haberlerde, Roma ve Lazio da 4 Mayıs Pazartesi'den itibaren antrenmanlara başlamayı planladığı, başkent takımları için Lazio Bölgesel Yönetimi'nden resmi izin beklendiği kaydedildi.

  1. 02.05.2020
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