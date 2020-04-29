Paulo Dybala'nın corona virüsü testi 4. kez pozitif çıktı!
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, geçtiğimiz aylarda corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı. Kız arkadaşı ile birlikte tedavi sürecinde olan genç oyuncunun 4. kez yapılan Covid-19 testinin de pozitif çıktığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'dan yine sevindiren haber gelmedi. İspanya'da yayınlanan El Chiringuito programında paylaşılan bilgilere göre Dybala'nın 4. kez girdiği corona virüsü testi de pozitif çıktı. Bu aşamada oyuncuya kan testi yapılacağı ve vücudunun antikor üretip üretmediğine bakılacağı aktarıldı.
İlk olarak bir buçuk ay önce kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Dybala, başlarda semptom göstermediğini ancak günler geçtikçe nefes almakta zorlandığını ve kas ağrılarının başladığını duyurmuştu.
Arjantinli futbolcu son olarak 27 Mart'ta kulüp kanalına konuşmuş ve durumlarının iyi olduğu bildirmişti. Juve'de bilindiği gibi Matuidi ve Rugani'nin de testleri pozitif çıkmıştı.
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