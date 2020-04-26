Merih: İyi ki varsınız - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Merih: İyi ki varsınız

Merih: İyi ki varsınız

Merih: İyi ki varsınız

Milli futbolcu , hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.

Milli futbolcu , hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi. Bir sağlık çalışanın koronavirüsten korunmak için giydiği beyaz tulumunun arkasına 'Demiral 28' yazdığı fotoğrafı paylaşan 'un Türk yıldızı, "Covid-19'a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

  1. 26.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Merih: İyi ki varsınız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA