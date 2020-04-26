Merih: İyi ki varsınız

Milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi. Bir sağlık çalışanın koronavirüsten korunmak için giydiği beyaz tulumunun arkasına 'Demiral 28' yazdığı fotoğrafı paylaşan Juventus'un Türk yıldızı, "Covid-19'a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.