Meril Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek paylaşımı

İtalya Seri A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, anlamlı bir paylaşımda bulundu. Sezon ortasında sakatlanan ve sezonu kapatan Juventus'un başarılı defansı, sağlık çalışanlarına destek verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan genç futbolcu, sağlık çalışanlarına destek oldu. Milli futbolcu yaptığı paylaşımla büyük bir beğeni topladı.

Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Demiral 28' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu: "Covid-19'a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.