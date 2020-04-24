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24 Nisan 2020, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Merih Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek!

Meril Demiral'dan paylaşımı

Meril Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek paylaşımı

Milli futbolcu , hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla verdi. Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Demiral 28' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Covid-19'a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

İtalya Seri A ekiplerinden 'ta forma giyen milli futbolcumuz , anlamlı bir paylaşımda bulundu. Sezon ortasında sakatlanan ve sezonu kapatan Juventus'un başarılı defansı, verdi.

hesabı üzerinden paylaşım yapan genç futbolcu, sağlık çalışanlarına destek oldu. Milli futbolcu yaptığı paylaşımla büyük bir beğeni topladı.

Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Demiral 28' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu: "Covid-19'a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.

  1. 24.04.2020
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