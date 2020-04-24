Meril Demiral'dan sağlık çalışanlarına destek paylaşımı
Milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi. Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Demiral 28' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Covid-19'a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.
İtalya Seri A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, anlamlı bir paylaşımda bulundu. Sezon ortasında sakatlanan ve sezonu kapatan Juventus'un başarılı defansı, sağlık çalışanlarına destek verdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan genç futbolcu, sağlık çalışanlarına destek oldu. Milli futbolcu yaptığı paylaşımla büyük bir beğeni topladı.
Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Demiral 28' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu: "Covid-19'a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.
Covid-19'a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız! ?? pic.twitter.com/gZEn7OhFwO— Merih Demiral (@Merihdemiral) April 24, 2020
- 24.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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