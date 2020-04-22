Douglas Costa'dan Ronaldo'yu kızdıracak sözler! "En güçlü takım arkadaşım Dybala" - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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'dan Ronaldo'yu kızdıracak sözler! "En güçlü takım arkadaşım Dybala"

Douglas Costa'dan Ronaldo'yu kızdıracak sözler! "En güçlü takım arkadaşım Dybala"

İtalyan ekbi 'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu , takım arkadaşı 'ya gönderme yaparak, "Takımın en güçlü ismi Dybala" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü nedeniyle ülkesi 'da karantinada olan 'un orta saha oyuncusu , takım arkadaşı 'nun hoşuna gitmeyecek bir açıklamaya imzasını attı. 'da yapılan bir canlı yayına katılan Costa, "Bir an önce 'ya dönmek istiyorum. Burada futbolsuz ne yapılır bilmiyorum" dedi.

Takım arkadaşlarına dair gelen soru üzerine ise Brezilyalı yıldız, "En güçlü takım arkadaşım Dybala" yanıtını verdi.


RONALDO DÖNMEYİ REDDETTİ

Bilindiği gibi İtalya'da liglerin haziranda başlaması ihtimaline karşılık takımlar yabancı oyuncularını 14 günlük karantina sürecini geçirmeleri için ülkeye davet etmişlerdi. Ancak Portekiz'de bulunan Ronaldo'nun, Serie A'nın başlaması için net bir tarih verilinceye kadar İtalya'ya dönmek istemediği ifade edildi.

  1. 22.04.2020
  2. Güncelleme: 22.04.2020 12:28
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