Douglas Costa'dan Ronaldo'yu kızdıracak sözler! "En güçlü takım arkadaşım Dybala"
İtalyan ekbi Juventus'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Douglas Costa, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya gönderme yaparak, "Takımın en güçlü ismi Dybala" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Corona virüsü nedeniyle ülkesi Brezilya'da karantinada olan Juventus'un orta saha oyuncusu Douglas Costa, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun hoşuna gitmeyecek bir açıklamaya imzasını attı. Instagram'da yapılan bir canlı yayına katılan Costa, "Bir an önce İtalya'ya dönmek istiyorum. Burada futbolsuz ne yapılır bilmiyorum" dedi.
Takım arkadaşlarına dair gelen soru üzerine ise Brezilyalı yıldız, "En güçlü takım arkadaşım Dybala" yanıtını verdi.
RONALDO DÖNMEYİ REDDETTİ
Bilindiği gibi İtalya'da liglerin haziranda başlaması ihtimaline karşılık takımlar yabancı oyuncularını 14 günlük karantina sürecini geçirmeleri için ülkeye davet etmişlerdi. Ancak Portekiz'de bulunan Ronaldo'nun, Serie A'nın başlaması için net bir tarih verilinceye kadar İtalya'ya dönmek istemediği ifade edildi.
- 22.04.2020
- Güncelleme: 22.04.2020 12:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Douglas Costa'dan Ronaldo'yu kızdıracak sözler! "En güçlü takım arkadaşım Dybala" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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