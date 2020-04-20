Merih için transfer sözleri! Premier Lig...
Ülkemizde bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş takımlarını çalıştıran ve Avrupa'nın en önemli teknik adamlarından biri olan Mircea Lucescu'dan Merih Demiral açıklaması geldi.
Deneyimli teknik adam Mircea Lucescu, corona virüsü gündemi ve Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulunurken, milli yıldızımız Merih Demiral'la ilgili konuştu.
Mircea Lucescu: Sezonun seyircisiz oynanmasına sıcak bakıyorum, son bölüm böyle tamamlanabilir. İnsanlar güvenli hissetmediği sürece çalışmaya başlamamak istemeyebilir, buna saygı duymak lazım. Umarım kısa süre içinde tekrar normale döneriz.
''AĞUSTOS'TA OYNANABİLİR''
Şampiyonlar Ligi'nin Ağustos ayında oynanmasına sıcak bakıyorum, bu şovun bir şekilde devam etmesi lazım. Ben bir seyirci olarak, finalin Ağustos ayında olması fikrini destekliyorum.
''MERİH'İN İYİ BİR GELECEĞİ VAR''
Merih Demiral iyi bir oyuncu, sakatlanması çok yazık oldu ancak hala genç. Harika bir profesyonel, umarım öncesinden daha güçlü dönecektir. Sporting'den sadece birkaç yıl içinde Juventus'a sıçramayı sadece yetenekli bir oyuncu yapabilir. Nereye giderse gitsin, hep iyi bir iş çıkardı, bu da iyi bir geleceği olacağını gösteriyor. Chiellini sonrası boşluğunu dolduracaktır.
''MERİH PREMİER LİG'E YAKIŞIR''
Merih Demiral'ı çok fazla takımın istiyor olması, onun harika bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Juventus onun geleceğine yatırım yaptı. Planları nedir bilemem ancak sadece paraya ihtiyaçları varsa göndermeleri lazım onu. Juve'de şu anda böyle bir şey olmadığını görüyorum. Premier Lig'de çok iyi bir iş çıkaracağını tahmin ediyorum, karakteristik özelliklerine çok uygun.
''WILLIAN JUVENTUS'A GİTMELİ''
Eski oyuncum Willian'ın Juventus'a gitmesini isterim. Chelsea'de uzun yıllardır oynuyor ve belki de değişiklik zamanı geldi. Umarım bununla birlikte Douglas Costa da Torino'da kalır.
''BUFFON 45'E KADAR OYNAR''
2013 yılında Buffon'u Shakhtar'a istedim, menajeriyle konuştum. Ona saygı duydum hep, maalesef alamadık çünkü Juventus ile rüyasına devam etmek istedi. Bence 45 yaşına kadar oynayabilir.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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