Ibrahimovic'ten şok tehdit! ''Onu öldürürüm''
İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic'in Los Angeles Galaxy'de oynadığı dönemde takım arkadaşlarını tehdit ettiği ortaya çıktı.
O dönem takım arkadaşı olan Joao Pedro, 2018'de Houston'a 2-0'dan 3-2 kaybettikleri maçın ardından Ibra'nın soyunma odasındaki konuşmasını Record gazetesine anlattı:
"Maçın sonunda bir konuşma yaptı. Buraya plaja ya da Hollywood'da yürüyüşe geldiyseniz söyleyin. Banka hesabımda 300 milyon, ayrıca bir adam var. Böyle bir şeye ihtiyacım yok. Bana bir şey söyleyen olursa onu öldürürüm."
LA Galaxy ile 34 maça çıkan Pedro, yıldız oyuncunun kendilerine, "Her gün benim doğun günüm. Pası bana atın" dediğini de belirtti.
Los Angeles Galaxy ile olan sözleşmesi 2019 sonunda biten Zlatan, eski takımı Milan'a imza atmıştı.
- 20.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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