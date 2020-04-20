Ibrahimovic'ten şok tehdit! ''Onu öldürürüm''

O dönem takım arkadaşı olan Joao Pedro, 2018'de Houston'a 2-0'dan 3-2 kaybettikleri maçın ardından Ibra'nın soyunma odasındaki konuşmasını Record gazetesine anlattı:

"Maçın sonunda bir konuşma yaptı. Buraya plaja ya da Hollywood'da yürüyüşe geldiyseniz söyleyin. Banka hesabımda 300 milyon, ayrıca bir adam var. Böyle bir şeye ihtiyacım yok. Bana bir şey söyleyen olursa onu öldürürüm."

LA Galaxy ile 34 maça çıkan Pedro, yıldız oyuncunun kendilerine, "Her gün benim doğun günüm. Pası bana atın" dediğini de belirtti.

Los Angeles Galaxy ile olan sözleşmesi 2019 sonunda biten Zlatan, eski takımı Milan'a imza atmıştı.



