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19 Nisan 2020, Pazar
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Juve’de son aday Milik

Juve’de son aday Milik

Hücum hattını güçlendirmek isteyen , 'i takibe aldı.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen , 'i takibe aldı. Sarri'nin eski öğrencisi olan ve sözleşmesi 2021 yılında bitecek 26 yaşındaki oyuncu, 'den ayrılmak istiyor. ihtimali yüksek gözüken Polonyalı forvet, bu sezon Napoli'de 17 maçta 12 kez ağları sarstı.

  1. 19.4.2020
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