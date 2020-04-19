Juve’de son aday Milik
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Juventus, Arkadiusz Milik'i takibe aldı.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Juventus, Arkadiusz Milik'i takibe aldı. Sarri'nin eski öğrencisi olan ve sözleşmesi 2021 yılında bitecek 26 yaşındaki oyuncu, Napoli'den ayrılmak istiyor. Transfer ihtimali yüksek gözüken Polonyalı forvet, bu sezon Napoli'de 17 maçta 12 kez ağları sarstı.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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