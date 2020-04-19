Cengiz Ünder ve Mert Çetin'den fedakarlık!
Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma'da futbolcular ve teknik ekip gönüllü olarak 4 aylık maaşlarından vazgeçti. Roma, gönüllü olarak alınan bu karar için futbolcu ve teknik ekibe teşekkürlerini iletti.
Dünyayı saran corona virüsü salgını dolayısıyla kulüpler ekonomik olarak zor günlerden geçtikleri için futbolcular da maaşlarında indirime gidiyor. Bu doğrultuda İtalyan temsilcisi Roma, resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma'da yapılan açıklamaya göre futbolcu ve teknik ekibin 4 aylık maaşlarından vazgeçtiğini bildirildi.
- 19.04.2020
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