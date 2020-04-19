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19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Cengiz Ünder ve Mert Çetin'den fedakarlık!

ve 'den fedakarlık!

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'den fedakarlık!

ve 'in formasını giydiği 'da futbolcular ve teknik ekip gönüllü olarak 4 aylık maaşlarından vazgeçti. Roma, gönüllü olarak alınan bu karar için futbolcu ve teknik ekibe teşekkürlerini iletti.

Dünyayı saran corona virüsü salgını dolayısıyla kulüpler ekonomik olarak zor günlerden geçtikleri için futbolcular da maaşlarında indirime gidiyor. Bu doğrultuda İtalyan temsilcisi , resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Milli futbolcular ve 'in formasını giydiği Roma'da yapılan açıklamaya göre futbolcu ve teknik ekibin 4 aylık maaşlarından vazgeçtiğini bildirildi.

  1. 19.04.2020
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