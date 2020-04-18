İtalya'da maçlar ne zaman başlayacak? Büyük gün belli oldu - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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'da ne zaman başlayacak? Büyük gün belli oldu

İtalya'da maçlar ne zaman başlayacak? Büyük gün belli oldu

'in Wuhan kentinde meydana gelen ve dünya çapında yayılım gösteren salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Virüsün en çok yayıldığı ülkelerden biri olan 'da, çarşamba günü yapılacak olan dev toplantı sonrası müsabakaların başlama takviminin açıklanması bekleniyor.

'da profesyonel liglerin akıbeti, çarşamba günü yapılacak dev toplantıda belli olacak. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, federasyon yetkilileri, lig temsilcileri, oyuncu dernekleri ve hakemler birliği temsilcileri ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı yapacak.

10 Mart tarihinden beri liglerin oynanmadığı İtalya'da, 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak olan zirvede, maçlarının son durumu masaya yatırılacak ve lig ile kupa için düşünülen senaryolar tartışılacak.

İtalya basınında çıkan iddialara göre ülkede futbola, kupa maçları ile başlanacak. 27-31 Mayıs'ta kupa maçlarının rövanşları oynanması, liglerin ise haziran ayında başlaması bekleniyor.

  1. 18.04.2020
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