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17 Nisan 2020, Cuma
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'da ligler iptal edilecek mi? açıkladı

İtalya'da ligler iptal edilecek mi? Gabriele Gravina açıkladı

salgını nedeniyle durdurulan liglerin devam edip etmeyeceği merak konusu haline gelirken, iptal edileceği konuşulan için federasyon başkanı 'dan flaş bir açıklama geldi. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'in Wuhan kentinde meydana gelen ve dünya çapında yayılım gösteren futbolu da etkilemiş ve ligler askıya alınmıştı.

168.068 vaka ile dünyada 3. sırada bulunan 'da ise liglerin iptal edileceği konuşuluyordu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Federasyonu Başkanı , liglerin kesinlikle iptal edilmeyeceğini açıkladı.

Rai Radio'ya konuşan Gravina, "Sezonun sona erdirilmesini isteyenler, ya futbolu ya da İtalyanları sevmiyordur ve geleceğe dair, futbolun yeniden başlamasına dair umutlarımızı elimizden almak istiyordur" ifadelerini kullanarak spekülasyonlara sert tepki gösterdi.

  1. 17.04.2020
  2. Güncelleme: 17.04.2020 20:01
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