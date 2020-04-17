İtalya'da ligler iptal edilecek mi? Gabriele Gravina açıkladı
Corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan liglerin devam edip etmeyeceği merak konusu haline gelirken, iptal edileceği konuşulan İtalya Serie A için federasyon başkanı Gabriele Gravina'dan flaş bir açıklama geldi. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü futbolu da etkilemiş ve ligler askıya alınmıştı.
168.068 vaka ile dünyada 3. sırada bulunan İtalya'da ise liglerin iptal edileceği konuşuluyordu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, liglerin kesinlikle iptal edilmeyeceğini açıkladı.
Rai Radio'ya konuşan Gravina, "Sezonun sona erdirilmesini isteyenler, ya futbolu ya da İtalyanları sevmiyordur ve geleceğe dair, futbolun yeniden başlamasına dair umutlarımızı elimizden almak istiyordur" ifadelerini kullanarak spekülasyonlara sert tepki gösterdi.
- 17.04.2020
- Güncelleme: 17.04.2020 20:01
- İtalya'da ligler iptal edilecek mi? Gabriele Gravina açıkladı
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İtalya'da ligler iptal edilecek mi? Gabriele Gravina açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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