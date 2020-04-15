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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Juventus Merih Demiral için transfer kararını verdi!

İtalyan ekibi 'ta forma giyen ve geçirdiği ciddi sakatlık sonrası uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan milli futbolcu 'a teklifler yağıyordu. Ancak siyah-beyazlı kulübün, takım için önemli gördüğü bir isim olan genç yıldızı satmayı düşünmediği ifade edildi.

İtalyan ekibi , takımlarının listesinde yer alan milli futbolcu 'ın takımdan ayrılmasını istemiyor. Futbol yaşımını 'nın Juventus ekibinde sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, birçok İngiltere Premier Lig takımının transfer listesinde yer alıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulüpleri Merih'in peşini bırakmıyor. Juventus'un genç futbolcuyu satmak istemediğini ve gelecek için önemli bir oyuncu olduğu ifade edildi.

22 yaşındaki futbolcu ocak ayında Roma ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağlarından kopmasından dolayı ameliyat edilmişti. Merih'in sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtilmişti.

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  1. 15.04.2020
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