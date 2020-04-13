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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Önce tuttu sonra bıraktı!

Önce tuttu sonra bıraktı!

Liglerin tatil olmasıyla ülkesi 'e giden Milan'ın yıldızı , balık tutmaya gitti. 38 yaşındaki golcü dev bir balık yakalayarak fotoğrafını 'dan paylaştı. İbrahimoviç ardından yakaladıkları balığı suya geri bıraktığı videoyu koydu.

Liglerin tatil olmasıyla ülkesi 'e giden Milan'ın yıldızı , balık tutmaya gitti. 38 yaşındaki golcü dev bir balık yakalayarak fotoğrafını 'dan paylaştı. İbrahimoviç ardından yakaladıkları balığı suya geri bıraktığı videoyu koydu.
  1. 13.4.2020
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