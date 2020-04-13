Önce tuttu sonra bıraktı!
Liglerin tatil olmasıyla ülkesi İsveç'e giden Milan'ın yıldızı Zlatan İbrahimoviç, balık tutmaya gitti. 38 yaşındaki golcü dev bir balık yakalayarak fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. İbrahimoviç ardından yakaladıkları balığı suya geri bıraktığı videoyu koydu.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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