Mayısta başlıyor - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Mayısta başlıyor

Mayısta başlıyor

Mayısta başlıyor

Corona virüsün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden olan ’da Serie A’nın mayıs ayında kaldığı yerden devam edeceği, temmuz sonunda biteceği açıklandı.

Mart ayı başında ertelenen Serie A hakkında müjdeli haberi Başbakanı Giuseppe verdi. Hayatı yavaş yavaş normalleştirmek istediklerini açıklayan Conte, 27. haftada ertelenen liglerin mayısta başlayac ağını bildirdi. Conte, karşılaşmaların seyircisiz yapılacağını ve temmuz ayının sonuna kadar yapılacak mücadelelerle tamamlanacağını bildirdi. İtalya Ligi'nde henüz oynanmamış 12 hafta ile İtalya Kupası'nda 3 maç bulunuyor.

CAN KAYBI 20 BİNE YAKLAŞTI

İtalya'da koronavirüse yakalananların sayısı 150 bini geçti. Ölüm sayısı 20 bine yaklaşırken, aktif hasta sayısı ise 100 binin üzerinde seyrediyor. Bu 150 bin vakadan 32 bin 500'ün üzerinde ise iyileşen kişi sayısı bulunuyor. İtalya'da maçların büyük güvenlik önlemleri altında başlaması bekleniyor. Stadyumlardaki görevli sayısı minimum düzeye indirilecek. Maçlar seyircisiz oynanacağı için tüm takımların belirli bir bölgede toplanması da düşünülüyor.

  1. 13.4.2020
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