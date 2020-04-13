Mayısta başlıyor
Corona virüsün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya’da Serie A’nın mayıs ayında kaldığı yerden devam edeceği, temmuz sonunda biteceği açıklandı.
Mart ayı başında ertelenen Serie A hakkında müjdeli haberi İtalya Başbakanı Giuseppe Conte verdi. Hayatı yavaş yavaş normalleştirmek istediklerini açıklayan Conte, 27. haftada ertelenen liglerin mayısta başlayac ağını bildirdi. Conte, karşılaşmaların seyircisiz yapılacağını ve temmuz ayının sonuna kadar yapılacak mücadelelerle tamamlanacağını bildirdi. İtalya Ligi'nde henüz oynanmamış 12 hafta ile İtalya Kupası'nda 3 maç bulunuyor.
CAN KAYBI 20 BİNE YAKLAŞTI
İtalya'da koronavirüse yakalananların sayısı 150 bini geçti. Ölüm sayısı 20 bine yaklaşırken, aktif hasta sayısı ise 100 binin üzerinde seyrediyor. Bu 150 bin vakadan 32 bin 500'ün üzerinde ise iyileşen kişi sayısı bulunuyor. İtalya'da maçların büyük güvenlik önlemleri altında başlaması bekleniyor. Stadyumlardaki görevli sayısı minimum düzeye indirilecek. Maçlar seyircisiz oynanacağı için tüm takımların belirli bir bölgede toplanması da düşünülüyor.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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