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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Alkışlar Gattuso’ya

Alkışlar Gattuso’ya

, kulübün ücretsiz izne yolladığı 30 çalışanı unutmadı. 1 aylık maaşını kulüp personeline bağışlayan Gattuso takdir topladı. Gattuso ayrıca 2012'de 'a eşi istemediği için gitmediğini söyledi.

, kulübün ücretsiz izne yolladığı 30 çalışanı unutmadı. 1 aylık maaşını kulüp personeline bağışlayan Gattuso takdir topladı. Gattuso ayrıca 2012'de 'a eşi istemediği için gitmediğini söyledi.
  1. 13.4.2020
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