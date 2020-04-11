Juventus'tan Buffon'a yeni sözleşme!
Futbol dünyasının efsane isimlerinden olan 42 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon formasını giydiği İtalyan ekibi Juventus ile imza arefesinde. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, tecrübeli eldiven Torino ekibi ile yeniden masaya oturacak. İşte detaylar...
Futbol tarihinin en önemli kalecileri arasında yer alan Gianluigi Buffon eldivenlerini asmaya niyetli değil.
Bir yıllık kısa Paris Saint-Germain macerasının ardından Juventus'a geri dönen ve takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 42 yaşındaki Buffon, Torino ekibiyle yeniden masaya oturacak.
Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus, Gianluigi Buffon ile birlikte Giorgio Chiellini'nin de sözleşmesini uzatacak.
Kariyerinde Dünya Kupası dahil birçok başarıya imza atan Buffon, Juventus ile Şampiyonlar Ligi hayaline de ulaşmayı arzuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde üç kez final oynayan Buffon henüz bu kupada zafere yaşayamadı.
Juventus'ta Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'nin ardından ikinci kaleci konumunda bulunan emektar eldiven bu sezon 7'si Serie A, 3'ü İtalya Kupası ve 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 maçta görev yaptı.
İlk profesyonel maçına 1995'te Parma formasıyla çıkan Gianluigi Buffon kariyerindeki 25. yılını geçiriyor.
- 11.04.2020
- Kayserispor'da istikararın adı Lung ve Lopes!
- Chicharito'dan öz eleştiri: Doktorlar bir futbolcu kadar kazanmıyor
- Ekmek nasıl alınacak? İstanbul'da ekmek almak için ne yapmak gerekiyor? Açıklandı!
- İtalyan spor bakanı kulüpleri uyardı! "Bu tarihten önce idmanlara başlamayın"
- Galatasaray dünyada ilk 5'e girdi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus'tan Buffon'a yeni sözleşme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.