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11 Nisan 2020, Cumartesi
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'tan Buffon'a yeni sözleşme!

Juventus'tan Buffon'a yeni sözleşme!

Futbol dünyasının efsane isimlerinden olan 42 yaşındaki kaleci formasını giydiği İtalyan ekibi ile imza arefesinde. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, tecrübeli eldiven Torino ekibi ile yeniden masaya oturacak. İşte detaylar...

Futbol tarihinin en önemli kalecileri arasında yer alan eldivenlerini asmaya niyetli değil.

Bir yıllık kısa Paris Saint-Germain macerasının ardından 'a geri dönen ve takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 42 yaşındaki Buffon, Torino ekibiyle yeniden masaya oturacak.

Corriere della Sera'nın haberine göre Juventus, Gianluigi Buffon ile birlikte 'nin de sözleşmesini uzatacak.

Kariyerinde dahil birçok başarıya imza atan Buffon, Juventus ile Şampiyonlar Ligi hayaline de ulaşmayı arzuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde üç kez final oynayan Buffon henüz bu kupada zafere yaşayamadı.

Juventus'ta Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'nin ardından ikinci kaleci konumunda bulunan emektar eldiven bu sezon 7'si Serie A, 3'ü ve 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 maçta görev yaptı.

İlk profesyonel maçına 1995'te Parma formasıyla çıkan Gianluigi Buffon kariyerindeki 25. yılını geçiriyor.

  1. 11.04.2020
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