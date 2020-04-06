Massimo Moratti: Inter Messi'yi transfer etmek için çalışıyor
İtalyan devi Inter'in eski başkanlarından Massimo Moratti, dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin Inter'e transfer olabileceğini söyledi. Efsane başkan, "Barcelona ile sözleşmesini uzatmadı. Inter’in onu transfer etmek için çalışmaları olduğunu biliyorum" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
İtalya Serie A ekibi Inter'in eski başkanlarından Massimo Moratti flaş bir iddiada bulundu. Milano ekibinin efsane başkanı, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Inter'e transfer olabileceğini açıkladı.
"MESSI'NİN INTER FORMASI GİYMESİ RÜYA DEĞİL"
İtalya'da bir radyo programında konuşan Massimo Moratti, "Lionel Messi'nin Inter forması giymesi, gerçeğe dönüşmeyecek bir rüya değil. Barcelona ile sözleşmesini uzatmadı. Inter'in onu transfer etmek için çalışmaları olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.
Massimo Moratti corona virüsün futbola olan etkisi hakkında ise, "Elbette fırsatçılığı abartmamak gerekiyor. Ancak gelecekte tuhaf değişiklikler görme ihtimalimiz var" ifadelerini kullandı.
- 06.04.2020
- Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmam doğruydu!
- Sabri Sarıoğlu 3. kez baba olacak! Yağmur Sarıoğlu müjdeyi verdi "Evet hamileyim"
- Tarih belli oldu! Alex de Souza Fenerbahçe'ye...
- Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı
- Fenerbahçe'de 5 isim için karar verildi! Altay Bayındır...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Massimo Moratti: Inter Messi'yi transfer etmek için çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.