Massimo Moratti: Inter Messi'yi transfer etmek için çalışıyor - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Efsane başkandan flaş iddia! O takım Messi'yi istiyor

: Inter Messi'yi etmek için çalışıyor

Massimo Moratti: Inter Messi'yi transfer etmek için çalışıyor

İtalyan devi Inter'in eski başkanlarından , dünyaca ünlü yıldız 'nin Inter'e olabileceğini söyledi. Efsane başkan, " ile sözleşmesini uzatmadı. Inter’in onu transfer etmek için çalışmaları olduğunu biliyorum" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Serie A ekibi Inter'in eski başkanlarından flaş bir iddiada bulundu. Milano ekibinin efsane başkanı, yıldız futbolcu 'nin Inter'e olabileceğini açıkladı.

"MESSI'NİN INTER FORMASI GİYMESİ RÜYA DEĞİL"

İtalya'da bir radyo programında konuşan Massimo Moratti, "Lionel Messi'nin Inter forması giymesi, gerçeğe dönüşmeyecek bir rüya değil. ile sözleşmesini uzatmadı. Inter'in onu transfer etmek için çalışmaları olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Massimo Moratti corona virüsün futbola olan etkisi hakkında ise, "Elbette fırsatçılığı abartmamak gerekiyor. Ancak gelecekte tuhaf değişiklikler görme ihtimalimiz var" ifadelerini kullandı.

  1. 06.04.2020
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