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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Ronaldo tarihe geçecek! Çılgın gelir

1 milyar olacak

Cristiano Ronaldo 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak

Serie A takımlarından forması giyen dünya yıldızı , kariyeri boyunca 1 milyar olarak tarihe geçecek. 35 yaşındaki oyuncu, genelde ise golfcü ve boksör 'dan sonra 1 milyar dolar kazanca ulaşan 3. sporcu olacak.

ekibi 'un Portekizli futbolcusu , kariyeri boyunca 1 milyar olacak.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo'nun toplam kazancı, bu sezon takımı Juventus'un yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda 1 milyar dolara ulaşacak.

35 yaşındaki oyuncu, genelde ise golfcü ve boksör 'dan sonra 1 milyar dolar kazanca ulaşan 3. sporcu olacak.

  1. 04.04.2020
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