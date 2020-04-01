Gabriele Gravina: Sezonun sahada bitmesi için elimden geleni yapacağım - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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Gabriele Gravina: Sezonun sahada bitmesi için elimden geleni yapacağım

Gabriele Gravina: Sezonun sahada bitmesi için elimden geleni yapacağım

Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, corona virüsü nedeniyle ertelenen Serie A'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. "Sezonun geri kalanının sahada bitmesi için elimden geleni yapacağım" diyen Gravina, lig lideri 'un Başkanı Agnelli ile de görüştüğünü söyledi. İşte detaylar...

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Serie A'da sezonun nasıl tamamlanacağı merak konusu olurken, Federasyon Başkanı Gabriele Gravina'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Gravina ligi iptal etmeyi düşünmediklerini ve sezonu yaz aylarında tamamlamak istediklerini belirtti.
Gravina'nın ses getiren açıklamalarından satı başları şu şekilde:

"SEZONUN SAHADA BİTMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"İptal etme fikri yeterince karışık ve zor. Ligin üçte ikisinden fazlası bitmişti ve bu haksızlık olur. Eğer tamamlayamazsak başka sorunlar da olacak. Mesela Avrupa kupalarına hangi takımların gideceğini belirlemek. Bunun yanı sıra hangi takımların düşüp hangilerinin çıkacağını belirlemek de sorun olacak. Sezonun sahada oynanarak bitmesi için elimden geleni yapacağım."

"ŞAMPİYONLUĞU İSTEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Gravina, Başkanı Agnelli ile olan konuşmasını ise; "Juventus Başkanı Agnelli, Serie A'nın bu haliyle tescil edilmesini istemediğini ve böyle bir şampiyonluğu kabul etmeyeceklerini belirtti. Bu harika bir hareket." diyerek özetledi.

  1. 01.04.2020
  2. Güncelleme: 01.04.2020 22:36
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