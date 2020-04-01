Gabriele Gravina: Sezonun sahada bitmesi için elimden geleni yapacağım
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, corona virüsü nedeniyle ertelenen Serie A'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. "Sezonun geri kalanının sahada bitmesi için elimden geleni yapacağım" diyen Gravina, lig lideri Juventus'un Başkanı Agnelli ile de görüştüğünü söyledi. İşte detaylar...
Corona virüsü nedeniyle ertelenen Serie A'da sezonun nasıl tamamlanacağı merak konusu olurken, İtalya Federasyon Başkanı Gabriele Gravina'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Gravina ligi iptal etmeyi düşünmediklerini ve sezonu yaz aylarında tamamlamak istediklerini belirtti.
Gravina'nın ses getiren açıklamalarından satı başları şu şekilde:
"SEZONUN SAHADA BİTMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
"İptal etme fikri yeterince karışık ve zor. Ligin üçte ikisinden fazlası bitmişti ve bu haksızlık olur. Eğer tamamlayamazsak başka sorunlar da olacak. Mesela Avrupa kupalarına hangi takımların gideceğini belirlemek. Bunun yanı sıra hangi takımların düşüp hangilerinin çıkacağını belirlemek de sorun olacak. Sezonun sahada oynanarak bitmesi için elimden geleni yapacağım."
"ŞAMPİYONLUĞU İSTEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"
Gravina, Juventus Başkanı Agnelli ile olan konuşmasını ise; "Juventus Başkanı Agnelli, Serie A'nın bu haliyle tescil edilmesini istemediğini ve böyle bir şampiyonluğu kabul etmeyeceklerini belirtti. Bu harika bir hareket." diyerek özetledi.
- 01.04.2020
- Güncelleme: 01.04.2020 22:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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