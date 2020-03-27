Juventus'un yıldızı Dybala'dan açıklama: Çok zorlanıyordum
Juventus'ta corona virüsü test sonucu pozitif çıkan Arjantinli yıldız Paulo Dybala, şiddetli semptomlar geçirdiğini ancak şimdi iyi olduğunu söyledi. Dybala ayrıca, "Hareket edebiliyorum, yürüyebiliyorum ve antrenman yapmaya başlayabilirim. Birkaç gün önce bunları yapmaya çalışırken çok zorlanıyordum" dedi.
Juventus'un corona virüsüne yakalanan Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
İtalyan ekibi Juventus'ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin ardından Paulo Dybala'nın da corona virüs testi pozitif çıkmıştı.
"ÇOK ZORLANIYORDUM"
Tedavi altında olan Dybala, sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
Arjantinli yıldız, "Bir kaç gün önce çok güçlü belirtiler vardı ancak şu anda çok daha iyiyim. Hareket edebiliyorum, yürüyebiliyorum ve antrenman yapmaya başlayabilirim. Birkaç gün önce bunları yapmaya çalışırken çok zorlanıyordum" dedi.
- 27.03.2020
- Güncelleme: 27.03.2020 19:30
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