Genç sporcuların 'Evde kal Elazığ' klibine Melih Demiral'dan destek - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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Genç sporcuların 'Evde kal ' klibine 'dan destek

Genç sporcuların 'Evde kal Elazığ' klibine Melih Demiral'dan destek

Corona virüsü nedeniyle evlerinden çıkmayan Belediyespor'un genç sporcuları, çektikleri video ile 'Evde kal Elazığ' çağrısı yaptı. Milli futbolcu da klibin altına formasını hediye edeceğini yazdı.

'de ortaya çıkan dünyaya yayılan corona virüsü nedeniyle genelinde alınan tedbirler arttırılarak devam ederken, sosyal medyadan da vatandaşların evde kalmaları yönünde mesajlar veriliyor. Belediyespor'un genç yetenekleri de çektikleri video ile 'Evde kal Elazığ' çağrısı yaptı.
Belediyenin resmi hesabından, "'umuzun genç yetenekleri hem 'Evde kal Elazığ' çağrısında bulunuyor hem de Merih ağabeyleri gibi milli gururumuz olma yolunda ilerliyor" ifadeleriyle paylaşılan video binlerce kez izlendi.

'ta top koşturan milli oyuncu da paylaşıma, "Hayalleri için antrenmanlarını evlerinde sürdüren Elazığlı kardeşlerimi tebrik ediyorum ve hepsine imzalı formamı hediye ediyorum" şeklinde yorum yaptı.
  1. 27.03.2020
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