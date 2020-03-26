İtalya Spor Bakanı'ndan flaş açıklama! "Liglerin başlaması için..." - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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Spor Bakanı'ndan flaş açıklama! "Liglerin başlaması için..."

İtalya Spor Bakanı'ndan flaş açıklama! "Liglerin başlaması için..."

Corona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan 'da Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, liglerin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ligleri bir an önce başlatmak için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Spadafora, "Ligleri yeniden başlatmak için sporun tüm paydaşlarıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok faydalı konuşmalar yapıyoruz. Sosyal ve ekonomik olarak spor, bu krizden yeniden çıkabilmemiz için toplumsal olarak büyük bir gösterge olacak" dedi.

Corona virüsü salgını 'da binlerce insanın ölümüne neden olurken, ligler de süresiz olarak ertelenmişti. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ülkede liglerin geleceğiyle ilgili ilk olumlu açıklama Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'dan geldi.

"SPORUN TÜM PAYDAŞLARIYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Calciomercato'ya konuşan Spadafora, sporu ülkenin sosyal ve ekonomik krizden çıkması için bir fırsat olarak gördüklerini belirtip, "Sporun tüm paydaşlarıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok faydalı konuşmalar yapıyoruz. Yakın zamanda taban birlikleriyle de görüşeceğiz. Liglerin yeniden başlaması için çalışıyoruz" dedi.

  1. 27.03.2020
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