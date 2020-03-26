İtalya Spor Bakanı'ndan flaş açıklama! "Liglerin başlaması için..."
Corona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, liglerin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ligleri bir an önce başlatmak için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Spadafora, "Ligleri yeniden başlatmak için sporun tüm paydaşlarıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok faydalı konuşmalar yapıyoruz. Sosyal ve ekonomik olarak spor, bu krizden yeniden çıkabilmemiz için toplumsal olarak büyük bir gösterge olacak" dedi.
Corona virüsü salgını İtalya'da binlerce insanın ölümüne neden olurken, ligler de süresiz olarak ertelenmişti. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği ülkede liglerin geleceğiyle ilgili ilk olumlu açıklama Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'dan geldi.
"SPORUN TÜM PAYDAŞLARIYLA GÖRÜŞÜYORUZ"
Calciomercato'ya konuşan Spadafora, sporu ülkenin sosyal ve ekonomik krizden çıkması için bir fırsat olarak gördüklerini belirtip, "Sporun tüm paydaşlarıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çok faydalı konuşmalar yapıyoruz. Yakın zamanda taban birlikleriyle de görüşeceğiz. Liglerin yeniden başlaması için çalışıyoruz" dedi.
- 27.03.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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