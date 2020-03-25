Ashley Young sosyal medyadan açıkladı! "Kulağa korkunç gelebilir ama..."

İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen İngiliz savunma oyuncusu Ashley Young, İtalya'daki corona virüsü salgınından nasıl korunduğunu sosyal medyadan anlattı ve çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Ashley Young'ın açıklamaları şöyle:

Herkese merhabalar, şu anda virüsün merkezi İtalya'da yaşadığım için düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim.

Öncelikle süpermarketler virüse yakalanma riskinizin en fazla olduğu yerler. İtalya'da marketler şaşırtıcı derecede sakin. Yiyecekler için kavga edenler yok, boşaltılmış raflar yok ve kötü niyetli çalışan yok... Ve hemen hemen bir ev içi yalnızca bir kişi geliyor. Bu küresel krizin üstesinden gelmek için elimizden geleni yapmanın tam zamanı...

Markete gitmek için sıraya girmek normal ancak stoklamak ve açgözlülük yapmak normal değil. Marketler giren insan sayısını sınırladı bu yüzden kalabalık değil. Eğer market sizden bunu isterse bekleyin ve sabırlı olun.

Eğer asansöre biniyorsanız içeride en fazla iki kişi olsun. Karşı taraflarda durun ve nefesinizi birbirinizin yüzüne karşı üflemeyin.

Arabadan indikten sonra daima eldiven kullanın. Ağzınızı ve burnunuzu kapatan bir maske kullanın. Mesafenizi daima koruyun. İnsanların size çok yaklaşmasını engelleyin.

Marketten aldığınız şeyleri başkalarının yanında açmayın. Bu kulağa biraz korkunç gelebilir ama evinizdeki herkeste virüs varmış gibi davranın çünkü bilemezsiniz...

Ve en önemlisi evde kalın. Sonuçta hayat kurtarmak istiyorsanız, bu önemli bir yol.