Corona virüse yakalanan Maldini yaşadıklarını anlattı

İtalya'da corona virüse yakalanan Milan'ın sportif direktörü ve efsane ismi Paolo Maldini, yaşadıklarını Corriere della Sera'ya anlattı.

"Bütün sporcular gibi ben de vücudumu tanıyorum. Kuvvetli acı hissediyorsunuz, özellikle göğsünüzde bir batma oluyor" diyen Maldini, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu yeni bir virüs ve vücudumuz tanımadığı bir düşmanla savaşıyor. İlk belirtileri 5 Mart'ta fark ettim ve ateşim 38.5 derece olmuştu. Ancak testi geçen salı yaptırdım. Tüm ailem geçtiğimiz hafta evde hastaydı. Eşim uzun süren ağır bir grip geçirdi. Üç hafta yatakta kaldı. Oğlum Christian da grip oldu, sanırım en çok o acı çekti.