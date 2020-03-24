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24 Mart 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Corona virüse yakalanan Maldini: En çok o acı çekti!

Corona virüse yakalanan Maldini yaşadıklarını anlattı

Corona virüse yakalanan Maldini yaşadıklarını anlattı

Corona virüsü salgınına yakalanan 'ın efsane ismi , ailesiyle birlikte yaşadığı süreci anlattı. Ailesinde herkesin hastalandığını söyleyen Maldini, süreçte en çok oğlu 'ın acı çektiğini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'da corona virüse yakalanan 'ın sportif direktörü ve efsane ismi , yaşadıklarını Corriere della Sera'ya anlattı.

"Bütün sporcular gibi ben de vücudumu tanıyorum. Kuvvetli acı hissediyorsunuz, özellikle göğsünüzde bir batma oluyor" diyen Maldini, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu yeni bir virüs ve vücudumuz tanımadığı bir düşmanla savaşıyor. İlk belirtileri 5 Mart'ta fark ettim ve ateşim 38.5 derece olmuştu. Ancak testi geçen salı yaptırdım. Tüm ailem geçtiğimiz hafta evde hastaydı. Eşim uzun süren ağır bir grip geçirdi. Üç hafta yatakta kaldı. Oğlum Christian da grip oldu, sanırım en çok o acı çekti.

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  1. 24.03.2020
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