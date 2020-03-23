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23 Mart 2020, Pazartesi
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Hedefteki takımları ve

Hedefteki takımları Lazio ve Napoli

Corona virüsü etkisini en çok hisseden ülkelerden biri olan 'da sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu duruma rağmen A ekiplerinden olan ve 'nin antrenmanlara başlama konusundaki kararlılıkları ülkede tepkiye neden oldu.

Corona virüsü etkisini en çok hisseden ülkelerden biri olan 'da sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu duruma rağmen A ekiplerinden olan ve 'nin antrenmanlara başlama konusundaki kararlılıkları ülkede tepkiye neden oldu. Napoli, 25 Mart; Lazio da 26 Mart'ta antrenmanlara başlamayı planlarken, futbolcuların bu karara tepki gösterdiği ve tesislere gitmeyeceği iddia edildi.
  1. 23.3.2020
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