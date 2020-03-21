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21 Mart 2020, Cumartesi
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’dan indirim çağrısı

İtalya’dan indirim çağrısı

Serie A kulüplerinin futbolculardan maaş indirimi isteyeceği yazıldı. dello Sport’un haberine göre; 1.5 milyon euro’ya kadar maaş alanlardan yüzde 15, 1.5 milyon euro’dan fazla alanların ücretlerinden yüzde 30 düşürülmesi talep edilecek.

Serie A kulüplerinin futbolculardan maaş indirimi isteyeceği yazıldı. dello Sport'un haberine göre; 1.5 milyon euro'ya kadar maaş alanlardan yüzde 15, 1.5 milyon euro'dan fazla alanların ücretlerinden yüzde 30 düşürülmesi talep edilecek.
  1. 21.3.2020
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