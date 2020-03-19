Eğer virüs Zlatan’a gelmezse Zlatan virüse gider
Milan forması giyen Zlatan İbrahimovic, yardım kampanyası başlattı.
Milan forması giyen Zlatan İbrahimovic, yardım kampanyası başlattı. İtalya'nın kendisine çok şey verdiğini belirten İsveçli futbolcu, "Meslektaşlarımın gücüne güveniyorum. Hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber koronavirüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider" ifadelerini kullandı.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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