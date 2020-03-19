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19 Mart 2020, Perşembe
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Eğer virüs Zlatan’a gelmezse Zlatan virüse gider

Eğer virüs Zlatan’a gelmezse Zlatan virüse gider

Milan forması giyen Zlatan İbrahimovic, yardım kampanyası başlattı.

Milan forması giyen Zlatan İbrahimovic, yardım kampanyası başlattı. 'nın kendisine çok şey verdiğini belirten İsveçli futbolcu, "Meslektaşlarımın gücüne güveniyorum. Hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber koronavirüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider" ifadelerini kullandı.

  1. 19.3.2020
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