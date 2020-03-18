Juventus'un sahibi Agnelli ailesi koronavirüse savaş açtı
İtalyan ekibi Juventus'un sahibi Agnelli ailesi, tüm dünyada olduğu gibi İtalya'da da hızla yayılan ve 2 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle savaş için 10 milyon Euro bağışladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un sahibi Agnelli ailesi, Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsle savaş için harekete geçti.
Aile, ülkede şu ana kadar 2 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgın sonrası Torino'da bulunan bir sağlık kurumuna 10 milyon Euro'luk bağış yaptı. Aile ayrıca, 150 adet yapay solunum cihazı da satın alarak, hastanelere gönderdi.
Bilindiği gibi ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs, hızla tüm dünyaya yayıldı ve binlerce insanın ölümüne neden oldu. Öte yandan İtalya salgından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olarak ön plana çıkıyor.
- 18.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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