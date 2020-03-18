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18 Mart 2020, Çarşamba
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'un sahibi Agnelli ailesi koronavirüse savaş açtı

Juventus'un sahibi Agnelli ailesi koronavirüse savaş açtı

İtalyan ekibi 'un sahibi Agnelli ailesi, tüm dünyada olduğu gibi 'da da hızla yayılan ve 2 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle savaş için 10 milyon bağışladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Serie A ekiplerinden 'un sahibi Agnelli ailesi, 'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsle savaş için harekete geçti.

Aile, ülkede şu ana kadar 2 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgın sonrası Torino'da bulunan bir sağlık kurumuna 10 milyon 'luk bağış yaptı. Aile ayrıca, 150 adet yapay solunum cihazı da satın alarak, hastanelere gönderdi.

Bilindiği gibi ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs, hızla tüm dünyaya yayıldı ve binlerce insanın ölümüne neden oldu. Öte yandan İtalya salgından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olarak ön plana çıkıyor.

  1. 18.03.2020
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