Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu koronavirüs oldu mu? Cevabı... | Son dakika koronavirüs futbol haberleri - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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ve koronavirüs oldu mu? Cevabı...

Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu koronavirüs oldu mu? Cevabı...

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız isimleri ve 'in son durumu belli oldu. Bilindiği üzere Hakan Çalhanoğlu Milan'da forma giyerken Cengiz Ünder, Roma'da futbol hayatını sürdürüyordu. Peki, 'da top koşturan bu ikilinin son durumu nasıl? İşte cevabı...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 'da oynayan A Mili futbolcularımız ve 'in durumu da merak ediliyordu

A Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk milli oyuncularımızı yakından takip ediyor... Şentürk, oyuncularımızın kulüpleriyle irtibata geçerek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Milan, oyunculara pazartesi gününe kadar izin verdi. Hakan Çalhanoğlu Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Sağlık sorunu olmayan Cengiz ise Roma'da evinden çıkmıyor.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 09:46
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