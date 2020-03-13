Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu koronavirüs oldu mu? Cevabı...
A Milli Futbol Takımı'mızın yıldız isimleri Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in son durumu belli oldu. Bilindiği üzere Hakan Çalhanoğlu Milan'da forma giyerken Cengiz Ünder, Roma'da futbol hayatını sürdürüyordu. Peki, İtalya'da top koşturan bu ikilinin son durumu nasıl? İşte cevabı...
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'da oynayan A Mili futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in durumu da merak ediliyordu
A Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk milli oyuncularımızı yakından takip ediyor... Şentürk, oyuncularımızın kulüpleriyle irtibata geçerek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Milan, oyunculara pazartesi gününe kadar izin verdi. Hakan Çalhanoğlu Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Sağlık sorunu olmayan Cengiz ise Roma'da evinden çıkmıyor.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 09:46
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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