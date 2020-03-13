Balotelli'den koronavirüs isyanı! "Bana hakaret etmişlerdi..."
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'den koronavirüs ile ilgili flaş açıklamalar geldi. İtalyan golcü konuşmasında, Çizme futbolunun ara verilmesi için Juventus'un zirveye çıkmasını beklediklerini iddia etti. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
İtalyan ekibi Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'den koronavirüs ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Resmi instagram hesabında sohbet eden oyuncu, İtalya'da futbolun durdurulmasına ilişkin konuştu.
Balotelli'nin konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde; "Evde kalmak zorundayız. İnsanlar neler olduğunu anlamıyor. Futbolu gerçekten özledim ama evde kalmalıyız." dedi.
"JUVENTUS'UN ZİRVEYE ÇIKMASINI BEKLEDİLER!"
Balotelli, konuşmasının devamında İtalya'da futbolun durdurulması için Juventus'un 1. sıraya çıkmasını beklediklerini iddia ederken, "Ligi durdurmadan önce Juventus'un zirveye çıkmasını beklemek zorunda kaldılar." dedi.
"BANA HAKAET ETTİLER"
"Dürüst olmak gerekirse, umarım Serie A, virüs sonlanmadan yeniden başlamaz. Başlangıçta herkesi durmaya çağırdığımda çok sinirlendim çünkü insanlar bana hakaret etti. Şimdi de durumu fark ettiler."
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 10:56
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