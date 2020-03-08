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08 Mart 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Juventus - Inter | CANLI

- Inter |

Juventus - Inter | CANLI

'da 26. hafta karşılaşmasında , evinde Inter'i ağılıyor. Juventus - Inter maçı koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelenmişti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Inter'in kazanmaktan başka çaresi yok. Ev sahibi Juventus ise bu maçı kazanıp, Lazio'nun puan kaybetmesini beklemenin planlarını yapıyor. Karşılaşmanın anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

'nın 26. haftasında , sahasında Inter ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar 25 hafta sonunda 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. 60 puan toplayan Juventus, 2. sırada yer alıyor.

Konuk ekip ise 24 hafta sonunda 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. 54 puan toplayan mavi-siyahlılar zirve yolunda rakibini yakalamak istiyor.

JUVENTUS-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Marco Guida yönetiyor. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 3'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro, Bentancur, Ramsey, Matuidi, Costa, Ronaldo, Higuain.

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lukaku, Lautaro.

  1. 08.03.2020
  2. Güncelleme: 08.03.2020 22:54
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