İtalya Serie A'da 26. hafta karşılaşmasında Juventus, evinde Inter'i ağılıyor. Juventus - Inter maçı koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelenmişti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Inter'in kazanmaktan başka çaresi yok. Ev sahibi Juventus ise bu maçı kazanıp, Lazio'nun puan kaybetmesini beklemenin planlarını yapıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, sahasında Inter ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar 25 hafta sonunda 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. 60 puan toplayan Juventus, 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip ise 24 hafta sonunda 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. 54 puan toplayan mavi-siyahlılar zirve yolunda rakibini yakalamak istiyor.
JUVENTUS-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Marco Guida yönetiyor. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 3'den naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro, Bentancur, Ramsey, Matuidi, Costa, Ronaldo, Higuain.
Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lukaku, Lautaro.
- 08.03.2020
- Güncelleme: 08.03.2020 22:54
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Juventus - Inter | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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