Milan-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 24. haftasında AC Milan evinde Torino ile karşı karşıya gelecek. Milano ekibi geride kalan 23 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.

Konuk ekip ise; 23 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiet alarak 27 puan topladı ve 14. sırada kendine yer buldu.

AC MİLAN - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

San Siro (Giuseppe Meazza) Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Michael Frabbri yönetecek. Dev mücadele beIN SPORTS HD 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AC MİLAN'IN MUHTEMEL 11'İ

Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic, Paqueta; Ibrahimovic

HAKAN KADRODA YOK!

Milan, sakatlığından dolayı Hakan Çalhanoğlu'nu Torino maçı kadrosuna dahil etmedi.