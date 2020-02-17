Milan-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünyanın önde gelen liglerinden İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Torino ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekibin 5 haftalık yenilmezlik serisini geçtiğimiz hafta Inter sonlandırmıştı. Torino ise 1 aydır puana hasret durumda... Peki AC Milan-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
İtalya Serie A'nın 24. haftasında AC Milan evinde Torino ile karşı karşıya gelecek. Milano ekibi geride kalan 23 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.
Konuk ekip ise; 23 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiet alarak 27 puan topladı ve 14. sırada kendine yer buldu.
AC MİLAN - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
San Siro (Giuseppe Meazza) Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Michael Frabbri yönetecek. Dev mücadele beIN SPORTS HD 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
AC MİLAN'IN MUHTEMEL 11'İ
Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic, Paqueta; Ibrahimovic
HAKAN KADRODA YOK!
Milan, sakatlığından dolayı Hakan Çalhanoğlu'nu Torino maçı kadrosuna dahil etmedi.
- 17.02.2020
- Güncelleme: 17.02.2020 17:53
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Milan-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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