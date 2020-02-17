Milan-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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Milan- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyanın önde gelen liglerinden Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde Milan, sahasında ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekibin 5 haftalık yenilmezlik serisini geçtiğimiz hafta Inter sonlandırmıştı. Torino ise 1 aydır puana hasret durumda... Peki -Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Serie A'nın 24. haftasında evinde ile karşı karşıya gelecek. Milano ekibi geride kalan 23 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.

Konuk ekip ise; 23 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiet alarak 27 puan topladı ve 14. sırada kendine yer buldu.

AC MİLAN - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

San Siro (Giuseppe Meazza) Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Michael Frabbri yönetecek. Dev mücadele beIN SPORTS HD 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AC MİLAN'IN MUHTEMEL 11'İ

Donnarumma, Calabria, , Romagnoli, Theo Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic, Paqueta; Ibrahimovic

HAKAN KADRODA YOK!

Milan, sakatlığından dolayı 'nu Torino maçı kadrosuna dahil etmedi.

  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 17:53
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