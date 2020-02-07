Roma Bologna maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Roma Bologna maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Roma A'nın 23. hafta mücadelesinde sahasında Bologna'yı ağırlıyor. Avrupada'ki gururlarımızdan 'in de forma giydiği ev sahibi ekip ligde topladığı 39 puanla 5. sırada yer alırken, konuk ekip Bologna 30 puanla 11. sırada bulunuyor. Son 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alan ev sahibi ekipte hedef mutlak 3 puan. Peki maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

A'nın 23. haftasında Cengiz Ünderli Roma, sahasında Bologna'yı konuk ediyor. Son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek isteyen başkent ekibinde hedef mutlak 3 puan. Peki maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm bu soruların yanıtları...

ROMA BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A Roma Bologna maçının başlama düdüğü bugün (7 Şubat) saat 22.45'de çalacak. Karşılaşma beIN Sports 4 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek…

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER!

Kupadaki Juventus maçını kaybettikten sonra önce evinde Lazio ile berabere kalarak iki puan kaybeden Roma, sonrasında Sassuolo deplasmanında 4 gol yedi ve puan alamadı. Devler Ligi'ni hedefleyen Roma, son 5 lig maçında sadece 4 puan aldı ve bu maçı mutlaka kazanmak istiyor; çünkü sonraki hafta 4. sıra için çekiştiği Atalanta'ya konuk olacaklar. Ev sahibinde orta sahadan Pellegrini cezalı. Ayrıca Zaniolo ve Diawara'nın sakatlıkları var.

SPAL deplasmanında geriden gelerek kazanan Bologna, evindeki Brescia maçında da aynı şekilde 3 puanı aldı ve iyiden iyiye Avrupa kupaları potasını düşünmeye başladı. Rakibini deplasmanda son olarak 2012'de yenen Bologna, bu sezon ligde sadece 2 maçta gol yemedi. Konuk ekipte orta sahadan Poli cezalı. Ayrıca orta sahadan Krejci, ve forvetler Sansone ve Santander'in sakatlıkları var.

  1. 07.02.2020
  2. Güncelleme: 07.02.2020 13:49
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