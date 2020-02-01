Sassuolo Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Cengiz Ünder oynayacak mı? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

Sassuolo Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

İtalya Serie A'da 'lü sahasında, milli futbolcular ve 'in formasını giydiği 'yı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesinde Sassuolo 23 puanla 15. sırada bulunuyor. Lider Juventus'un 12 puan gerisinde bulunan Roma ise 39 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, Sassuolo-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte detaylar...

Serie A'da bugün sahasında 'yı konuk ediyor. Kritik mücadele öncesi zirve yarışından uzaklaşan konuk ekip, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürüyor. Ev sahibi takım ise alt sıralardan uzaklaşmak için kazanmak zorunda.

SASSUOLO-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo'nun evinde Roma'yı ağırlayacağı mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos, Obiang, Locatelli, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante, , Pellegrini, Kluivert, Dzeko

*Sassuolo forması giyen ile Roma'da oynayan milli futbolcu ise maça yedek başlaması bekleniyor. Konuk takımda forma giyen Cengiz Ünder'in ise son haftalardaki performansı dikkat çekerken, genç yıldızın ilk 11'de oynayacağı ifade ediliyor.

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  1. 01.02.2020
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