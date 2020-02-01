Sassuolo Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler

Serie A'da bugün Sassuolo sahasında Roma'yı konuk ediyor. Kritik mücadele öncesi zirve yarışından uzaklaşan konuk ekip, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürüyor. Ev sahibi takım ise alt sıralardan uzaklaşmak için kazanmak zorunda.

SASSUOLO-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo'nun evinde Roma'yı ağırlayacağı mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos, Obiang, Locatelli, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante, Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Dzeko

*Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile Roma'da oynayan milli futbolcu Mert Çetin ise maça yedek başlaması bekleniyor. Konuk takımda forma giyen Cengiz Ünder'in ise son haftalardaki performansı dikkat çekerken, genç yıldızın ilk 11'de oynayacağı ifade ediliyor.