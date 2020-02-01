İtalya Serie A'da Mert Müldür'lü Sassuolo sahasında, milli futbolcular Mert Çetin ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'yı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesinde Sassuolo 23 puanla 15. sırada bulunuyor. Lider Juventus'un 12 puan gerisinde bulunan Roma ise 39 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, Sassuolo-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte detaylar...
Serie A'da bugün Sassuolo sahasında Roma'yı konuk ediyor. Kritik mücadele öncesi zirve yarışından uzaklaşan konuk ekip, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürüyor. Ev sahibi takım ise alt sıralardan uzaklaşmak için kazanmak zorunda.
SASSUOLO-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sassuolo'nun evinde Roma'yı ağırlayacağı mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos, Obiang, Locatelli, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo
Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante, Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Dzeko
*Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile Roma'da oynayan milli futbolcu Mert Çetin ise maça yedek başlaması bekleniyor. Konuk takımda forma giyen Cengiz Ünder'in ise son haftalardaki performansı dikkat çekerken, genç yıldızın ilk 11'de oynayacağı ifade ediliyor.
- 01.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sassuolo Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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