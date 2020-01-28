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28 Ocak 2020, Salı
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Moses'ın ardından de Inter'e!

Moses'ın ardından Christian Eriksen de Inter'e!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, yakından tanıdığımız bir ismi son transferi olarak kadrosuna katmıştı... O isim Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen oyuncusu 'tı... Mavi-siyahlılar Nijeryalı oyuncuyu Chelsea'den kiralayınca futbolcu Türkiye'den ayrılmıştı. Inter'in son bombası ise Tottenham’ın Danimarkalı orta saha oyuncusu . İşte ayrıntılar...

Serie A'da zirve mücadelesi veren Inter, kadrosunu önemli bir futbolcuyla daha güçlendirmek üzere...

Tottenham sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan için 20 milyon euro bonservis bedeli istiyordu. İngiliz ekibini indirim konusunda ikna edemeyen Inter, sonunda bu bedeli ödemeyi kabul etti ve taraflar el sıkıştı.

HAVALİMANINDA SELAMI ÇAKTI

Başarılı oyuncuyu karşılamak için havalimanında uzun bir süre bekleyen taraftarlar, Eriksen'i görünce tezahüratlarını arttırdılar. Danimarkalı yıldız da bu tezahüratlara kayıtsız kalmadı ve taraftarlara selam gönderdi.

MILAN DERBİSİNDE SAHADA!

27 yaşındaki futbolcunun bugün Milano'da Inter için sağlık kontrolünden geçip yeni takımına imza atacak. Inter, Eriksen'i 9 Şubat günü oynanacak Milan derbisinde oynatmayı hedefliyor.

2013 yazında Ajax'tan 13 milyon 500 bin euro'luk bedelle Tottenham'a olan Eriksen, bu kulüpte toplamda 305 maça çıkarken rakip ağları 69 kez havalandırdı.

Eriksen bu sezon forma giydiği 28 maçın yarısında 11 şansı bulurken, 3 gol ve 3 asistle beklentilerin uzağında kaldı.

  1. 28.01.2020
  2. Güncelleme: 28.01.2020 10:18
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