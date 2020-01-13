İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral, Roma maçının 15. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti. MR'ı çekilen yıldız futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi. Futbol camiasından birçok destek mesajı alan Merih Demiral sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Herkese teşekkür eden Merih Demiral, ''Daha güçlü döneceğim, Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz'' dedi.