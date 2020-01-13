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13 Ocak 2020, Pazartesi
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'dan sakatlık açıklaması!

'un ve milli takımımızın yıldız futbolcusu , Torino ekibinin Roma ile karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Genç yıldızdan sakatlık sonrası açıklama geldi.

İtalya Serie A takımlarından 'ta forma giyen milli yıldızımız , Roma maçının 15. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti. MR'ı çekilen yıldız futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi. camiasından birçok destek mesajı alan Merih Demiral sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Herkese teşekkür eden Merih Demiral, ''Daha güçlü döneceğim, Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz'' dedi.

  1. 13.01.2020
  2. Güncelleme: 13.01.2020 20:31
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