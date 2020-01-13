Merih Demiral'dan sakatlık açıklaması!
Juventus'un ve milli takımımızın yıldız futbolcusu Merih Demiral, Torino ekibinin Roma ile karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Genç yıldızdan sakatlık sonrası açıklama geldi.
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral, Roma maçının 15. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti. MR'ı çekilen yıldız futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi. Futbol camiasından birçok destek mesajı alan Merih Demiral sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Herkese teşekkür eden Merih Demiral, ''Daha güçlü döneceğim, Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz'' dedi.
- 13.01.2020
- Güncelleme: 13.01.2020 20:31
- Kaderin cilvesi! Kjaer'le Ibrahimovic'in o görüntüleri ve Fenerbahçe...
- Filenin Sultanları'na sultanlar gibi karşılama!
- Falcao devreye girdi! Galatasaray transferi bitiriyor
- Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi! Abdurrahim Albayrak duyurdu
- Bir teklif daha! Galatasaray'da istenmeyen isim Avrupa'nın gözdesi oldu
-
Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
Merih Demiral'dan sakatlık açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.