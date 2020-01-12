Roma Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
İtalya Serie A'da 19. hafta heyecanı Roma-Juventus maçıyla tavan yapacak. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği mücadele öncesi Cengiz Ünder ve Mert Çetin'li Roma, 35 puanla 4. sırada yer alıyor. Merih Demiral'lı Juventus ise lider Inter'in 1 puan gerisinde ikinci sırada... Peki, Roma-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Mert Çetin oynayacak mı? İşte tüm detaylar...
İtalya Serie A'da bugün nefes kesen bir mücadele oynanacak. Milli futbolcular Mert Çetin ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında Merih Demiral'lı Juventus'u konuk edecek.
Zorlu karşılaşma öncesi İtalyan basını Merih Demiral'ın mücadeleye ilk 11'de başlamasını bekliyor. Ancak Mert Çetin ile Cengiz Ünder kadroda olmalarına rağmen maça ilk 11'de muhtemelen başlamayacaklar.
ROMA-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Roma'nın Olimpiyat Stadı'nda Juventus'u ağırlayacağı maç TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Roma: Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini; Zaniolo, Dzeko
Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Merih Demiral, Sandro; Pjanic, Rabiot, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo
SARRI MERİH DEMİRAL'DAN VAZGEÇEMİYOR
Juventus'a sezon başında transfer olan milli stoper Merih Demiral, başlarda forma şansı bulmakta zorlansa da son karşılaşmalarda teknik direktör Sarri'nin favori oyuncusu konumunda. Maçlardan sonra da Merih'e duyduğu güveni dile getiren tecrübeli teknik adam, genç yıldızı De Ligt'in yerine sıkça tercih ediyor.
- 12.01.2020
- Güncelleme: 12.01.2020 13:27
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Roma Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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