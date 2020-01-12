Roma Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'da bugün nefes kesen bir mücadele oynanacak. Milli futbolcular Mert Çetin ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında Merih Demiral'lı Juventus'u konuk edecek.

Zorlu karşılaşma öncesi İtalyan basını Merih Demiral'ın mücadeleye ilk 11'de başlamasını bekliyor. Ancak Mert Çetin ile Cengiz Ünder kadroda olmalarına rağmen maça ilk 11'de muhtemelen başlamayacaklar.

ROMA-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma'nın Olimpiyat Stadı'nda Juventus'u ağırlayacağı maç TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Roma: Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini; Zaniolo, Dzeko

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Merih Demiral, Sandro; Pjanic, Rabiot, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo

SARRI MERİH DEMİRAL'DAN VAZGEÇEMİYOR

Juventus'a sezon başında transfer olan milli stoper Merih Demiral, başlarda forma şansı bulmakta zorlansa da son karşılaşmalarda teknik direktör Sarri'nin favori oyuncusu konumunda. Maçlardan sonra da Merih'e duyduğu güveni dile getiren tecrübeli teknik adam, genç yıldızı De Ligt'in yerine sıkça tercih ediyor.