Cagliari Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Cagliari sahasında ligin güçlü takımlarından Milan'ı konuk edecek. Milano temsilcisi geçtiğimiz günlerde kadrosuna İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'i katarak büyük sükse yapmıştı. Peki, Cagliari-Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
İtalya Serie A'nın 19. haftası büyük heyecana sahne olacak. Yeni transferi Zlatan Ibrahimovic'le dünyanın gündemine oturan Milan, Cagliari deplasmanına konuk olacak.
CAGLIARI-MILAN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İtalya Ligi'nde Cagliari'nin sahasında Ibrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu'lu Milan'ı konuk edeceği maç TSİ 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Cagliari: Olsen, Farago, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone
Milan: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Bennacer, Kessie, Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic, Leao
MILAN İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
Bu sezon ligde topladığı 22 puanla 12. sırada yer alan Milan, beklentilerin çok uzağında kaldı. Milano ekibiyle lider Inter arasındaki puan farkı 23. Cagliari ise 29 puanla 6. sırada bulunuyor.
- 11.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Cagliari Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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