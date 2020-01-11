Cagliari Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Haberleri Cagliari Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cagliari Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cagliari Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A'nın 19. haftasında Cagliari sahasında ligin güçlü takımlarından Milan'ı konuk edecek. Milano temsilcisi geçtiğimiz günlerde kadrosuna İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'i katarak büyük sükse yapmıştı. Peki, Cagliari-Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Serie A'nın 19. haftası büyük heyecana sahne olacak. Yeni transferi Zlatan Ibrahimovic'le dünyanın gündemine oturan Milan, Cagliari deplasmanına konuk olacak.

CAGLIARI-MILAN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya Ligi'nde Cagliari'nin sahasında Ibrahimovic ve 'lu Milan'ı konuk edeceği maç TSİ 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Olsen, Farago, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone

Milan: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Bennacer, Kessie, Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic, Leao

MILAN İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Bu sezon ligde topladığı 22 puanla 12. sırada yer alan Milan, beklentilerin çok uzağında kaldı. Milano ekibiyle lider Inter arasındaki puan farkı 23. Cagliari ise 29 puanla 6. sırada bulunuyor.

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  1. 11.01.2020
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