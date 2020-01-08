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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Ronaldo doymuyor!

Ronaldo doymuyor!

'ta gollerine devam eden yeni bir rekora imza attı. takımının Cagliari'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı. , 'den sonra , ve 'da hattrick yapan 2. futbolcu oldu.

'ta gollerine devam eden yeni bir rekora imza attı. takımının Cagliari'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı. , 'den sonra , ve 'da hattrick yapan 2. futbolcu oldu. Milli gururumuz Merih Demiral bu maçta 90 dakika forma giydi ve ilk yarının sonlarında bir topu direkten döndü.

  1. 8.1.2020
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