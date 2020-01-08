Roma'da Mert Çetin'le bir kayıp çocuğa daha ulaştı!

İtalyan ekibinin, Londra merkezli "Missing People" (Kayıp İnsanlar) adlı kuruluşla yeni transferlerini duyururken, yaptığı sosyal sorumluluk kampanyası, milli futbolcu ile bir kez daha amacına ulaştı.

Roma, geçen yıl 16 Ağustos'ta transferini açıkladığı Türk futbolcunun duyurusunu yaparken, aynı zamanda kayıp ilanı verdiği 15 yaşındaki bir İngiliz erkek çocuğun bulunduğunu açıkladı.

İtalyan takımın sosyal medya hesaplarından yaptığı bu duyurunun ardından, Mert Çetin de Twitter'daki hesabından bir açıklama yaparak, "Kayıp çocukların bulunmasında payım olduğu için çok mutluyum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkalım. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bütün kulüplere örnek bir davranışta bulunan AS Roma kulübüme de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mert'in transfer duyurusunda gösterilen klip sayesinde, daha önce 23 Ağustos'ta yine İngiltere'de kaybolan 15 yaşındaki bir kızın bulunmasını sağlamıştı.



İtalyan takımı, Mert Çetin'in transferini 30 saniyelik bir görüntü eşliğinde sosyal sorumluluk kampanyasıyla duyurmuştu.