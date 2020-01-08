Roma'da Mert Çetin'le bir kayıp çocuğa daha ulaştı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Roma'da Mert Çetin'le bir kayıp çocuğa daha ulaştı!

Roma'da 'le bir kayıp çocuğa daha ulaştı!

Roma'da Mert Çetin'le bir kayıp çocuğa daha ulaştı!

Serie A takımlarından Roma forması giyen , kayıp çocuklara ulaşılmasına yönelik sosyal sorumluluk kampanyasına bir kez daha katkıda bulundu.

İtalyan ekibinin, merkezli "Missing People" (Kayıp İnsanlar) adlı kuruluşla yeni transferlerini duyururken, yaptığı sosyal sorumluluk kampanyası, milli futbolcu ile bir kez daha amacına ulaştı.

Roma, geçen yıl 16 Ağustos'ta transferini açıkladığı Türk futbolcunun duyurusunu yaparken, aynı zamanda kayıp ilanı verdiği 15 yaşındaki bir İngiliz erkek çocuğun bulunduğunu açıkladı.

İtalyan takımın sosyal medya hesaplarından yaptığı bu duyurunun ardından, de Twitter'daki hesabından bir açıklama yaparak, "Kayıp çocukların bulunmasında payım olduğu için çok mutluyum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkalım. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bütün kulüplere örnek bir davranışta bulunan AS Roma kulübüme de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mert'in duyurusunda gösterilen klip sayesinde, daha önce 23 Ağustos'ta yine 'de kaybolan 15 yaşındaki bir kızın bulunmasını sağlamıştı.

İtalyan takımı, Mert Çetin'in transferini 30 saniyelik bir görüntü eşliğinde sosyal sorumluluk kampanyasıyla duyurmuştu.

  1. 08.01.2020
  2. Güncelleme: 08.01.2020 22:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Roma'da Mert Çetin'le bir kayıp çocuğa daha ulaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN