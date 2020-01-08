Juventus'un efsanesi Pavel Nedved Merih Demiral'a övgüler yağdırdı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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'un efsanesi Nedved 'a övgüler yağdırdı!

Juventus'un efsanesi Nedved Merih Demiral'a övgüler yağdırdı!

İtalya Serie A ekiplerinden ’un eski futbolcusu ve aynı zamanda kulüp başkan yardımcısı , milli futbolcu ’a övgüler yağdırdı.

'un efsane isimlerinden olan milli futbolcu 'ın performansına övgüler yağdırdı. Nedved, "Merih, Juventus formasını giyebilmenin ne demek olduğunu mücadelesi, hırsı ve enerjisi ile tüm takıma gösteriyor" dedi.

Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı savunma oyuncusuna Juventus Maurizio Sarri'nin ardından kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved de övgü dolu sözlerle bahsetti. Nedved, yaptığı açıklamada Merih'in Juventus'ta forma giymenin ne demek olduğunu hırsı ve mücadelesi ile tüm takıma gösterdiğini söyledi. Torino temsilcisinin İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri ise Cagliari maçı sonrası yaptığı açıklamada başarılı savunmacı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:

"Merih Demiral şu anda etrafına yayıyor. Mental ve fiziksel olarak harika bir seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor."
Milli oyuncu, siyah-beyazlı takımda 6 müsabakada forma giyerken 1 kez de asist yaptı.

  1. 08.01.2020
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