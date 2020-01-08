Juventus'un efsanesi Nedved Merih Demiral'a övgüler yağdırdı!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un eski futbolcusu ve aynı zamanda kulüp başkan yardımcısı Pavel Nedved, milli futbolcu Merih Demiral’a övgüler yağdırdı.
Juventus'un efsane isimlerinden olan Pavel Nedved milli futbolcu Merih Demiral'ın performansına övgüler yağdırdı. Nedved, "Merih, Juventus formasını giyebilmenin ne demek olduğunu mücadelesi, hırsı ve enerjisi ile tüm takıma gösteriyor" dedi.
Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı savunma oyuncusuna Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin ardından kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved de övgü dolu sözlerle bahsetti. Nedved, yaptığı açıklamada Merih'in Juventus'ta forma giymenin ne demek olduğunu hırsı ve mücadelesi ile tüm takıma gösterdiğini söyledi. Torino temsilcisinin İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri ise Cagliari maçı sonrası yaptığı açıklamada başarılı savunmacı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:
"Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Mental ve fiziksel olarak harika bir seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor."
Milli oyuncu, siyah-beyazlı takımda 6 müsabakada forma giyerken 1 kez de asist yaptı.
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Toplam 1
Yorum
Dost Sezon bitecek Fener hala eksik. Bunun sorumlusu kim?
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
Juventus'un efsanesi Nedved Merih Demiral'a övgüler yağdırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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