CR7 hat-trick yaptı Merih direğe takıldı
İtalya Serie A'da Juventus, Cagliari'yi 4-0 yendi. Avrupa'da transferin gözdesi olan Merih Demiral, 90 dakika başarıyla forma giyerken bir kafa şutu direkten döndü.
İtalya Serie A'da Juventus, Cagliari'yi 4-0 yendi. Avrupa'da transferin gözdesi olan Merih Demiral, 90 dakika başarıyla forma giyerken bir kafa şutu direkten döndü. Üç gol atan Ronaldo maça damgasını vurdu. Diğer gol ise Higuain'den geldi. Milan ise Sampdoria ile golsüz berabere kaldı. 55'te oyuna giren İbrahimovic gol atamadı.
- 7.1.2020
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adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
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