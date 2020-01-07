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07 Ocak 2020, Salı
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CR7 hat-trick yaptı Merih direğe takıldı

CR7 hat-trick yaptı Merih direğe takıldı

Serie A'da , 'yi yendi. 'da transferin gözdesi olan , 90 dakika başarıyla forma giyerken bir kafa şutu direkten döndü.

İtalya Serie A'da , 'yi yendi. 'da transferin gözdesi olan , 90 dakika başarıyla forma giyerken bir kafa şutu direkten döndü. Üç gol atan Ronaldo maça damgasını vurdu. Diğer gol ise Higuain'den geldi. Milan ise Sampdoria ile golsüz berabere kaldı. 55'te oyuna giren İbrahimovic gol atamadı.

  1. 7.1.2020
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