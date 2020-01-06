Napoli Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Dünyanın önde gelen ligleri arasında yer alan İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Napoli sahasında zorlu rakibi Inter'i ağırlıyor. Inter ligde lider konumda bulunuyor.
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Napoli sahasında Inter ile karşılaşıyor. 17 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Napoli, 24 puanla 8. sırada bulunuyor.
Lider Inter ise 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 42 puan ile zirvede bulunuyor.
NAPOLI-INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
San Paolo'da oynanacak karşılaşmayı hakem Daniele Doveri yönetecek. Karşılaşma saat 22.45'te başlayacak ve beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak.
NAPOLI - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER...
Napoli: Meret, Lorenzo, Manolas, Luperto, Rui, Allan, Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Milik
Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Gagliardini, Biraghi, Valero, Esposito, Lukaku.
İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Napoli sahasında 4-1 kazanmıştı. Ayrıca Inter'in 10 maçlık yenilmemezlik serisi bulunuyor.
- 06.01.2020
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Napoli Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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