Sinan Gümüş'te son dakika! Şok ve yeni adresi...
Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından Genoa’nın yolunu tutan Sinan Gümüş, yeni takımında aradığını bulamadı tam bir hayal kırıklığı ile adeta şoku yaşadı. İtalya Serie A’da bu sezon üç maçta forma giyen ve toplamda sadece 95 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, kulübü tarafından gönderilebilecek isimler arasına konuldu. Sinan'ın Süper Lig'e döneceği sesleri de yükselmeye başladı...
Galatasaray'dan Çizme ekibi Genoa'ya gitmesinin ardından geride kalan süreyi verimsiz geçiren Sinan Gümüş için şimdi yeni bir döneme giriliyor...
ADI GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNDE...
Ocak ayında bazı futbolcularıyla yollarını ayıracak olan Genoa'da Sinan Gümüş'ün ismi de, gönderilecekler arasında geçmeye başladı. Sinan Gümüş için İtalya'dan başka bir takımın ismi henüz telaffuz edilmiyor.
SÜPER LİG'E Mİ DÖNÜYOR?
Milliyet'in haberine göre; Çizme'de kendisine talipli çıkmaması durumunda, deneyimli forvetin Türkiye'ye dönerek futbol hayatına Süper Lig'de devam edebileceğine dikkat çekildi.
Cim Bom'da son sezonunda 3 gol-5 asistle oynayan Sinan Gümüş, Genoa'ya, kendisini Galatasaray döneminden tanıyan teknik direktör Cesare Prandelli'nin de tavsiyesiyle başkan Preziosi tarafından transfer edilmişti.
Sinan Gümüş transferinin gerçekleştiği dönem Prandelli'nin Genoa'daki görevine son verilmiş, takımın başına Andreazzoli getirilmişti. Sonrasında yaşanan teknik adam değişikliğiyle yeni hoca Thiago Motta olurken, bu dönemde de futbolcunun durumu ile ilgili ciddi bir değişiklik meydana gelmedi.
- 28.12.2019
- Güncelleme: 28.12.2019 13:32
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Sinan Gümüş'te son dakika! Şok ve yeni adresi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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