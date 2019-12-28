Sinan Gümüş'te son dakika! Şok ve yeni adresi...

Galatasaray'dan Çizme ekibi Genoa'ya gitmesinin ardından geride kalan süreyi verimsiz geçiren Sinan Gümüş için şimdi yeni bir döneme giriliyor...

ADI GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNDE...

Ocak ayında bazı futbolcularıyla yollarını ayıracak olan Genoa'da Sinan Gümüş'ün ismi de, gönderilecekler arasında geçmeye başladı. Sinan Gümüş için İtalya'dan başka bir takımın ismi henüz telaffuz edilmiyor.

SÜPER LİG'E Mİ DÖNÜYOR?

Milliyet'in haberine göre; Çizme'de kendisine talipli çıkmaması durumunda, deneyimli forvetin Türkiye'ye dönerek futbol hayatına Süper Lig'de devam edebileceğine dikkat çekildi.

Cim Bom'da son sezonunda 3 gol-5 asistle oynayan Sinan Gümüş, Genoa'ya, kendisini Galatasaray döneminden tanıyan teknik direktör Cesare Prandelli'nin de tavsiyesiyle başkan Preziosi tarafından transfer edilmişti.

Sinan Gümüş transferinin gerçekleştiği dönem Prandelli'nin Genoa'daki görevine son verilmiş, takımın başına Andreazzoli getirilmişti. Sonrasında yaşanan teknik adam değişikliğiyle yeni hoca Thiago Motta olurken, bu dönemde de futbolcunun durumu ile ilgili ciddi bir değişiklik meydana gelmedi.