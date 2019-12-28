Sinan Gümüş'te son dakika! Şok ve yeni adresi... Transfer haberleri - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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'te ! Şok ve yeni adresi...

Sinan Gümüş'te son dakika! Şok ve yeni adresi...

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından Genoa’nın yolunu tutan , yeni takımında aradığını bulamadı tam bir hayal kırıklığı ile adeta şoku yaşadı. İtalya Serie A’da bu sezon üç maçta forma giyen ve toplamda sadece 95 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, kulübü tarafından gönderilebilecek isimler arasına konuldu. Sinan'ın 'e döneceği sesleri de yükselmeye başladı...

Galatasaray'dan Çizme ekibi Genoa'ya gitmesinin ardından geride kalan süreyi verimsiz geçiren için şimdi yeni bir döneme giriliyor...

ADI GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNDE...

Ocak ayında bazı futbolcularıyla yollarını ayıracak olan Genoa'da Sinan Gümüş'ün ismi de, gönderilecekler arasında geçmeye başladı. Sinan Gümüş için İtalya'dan başka bir takımın ismi henüz telaffuz edilmiyor.

SÜPER LİG'E Mİ DÖNÜYOR?

Milliyet'in haberine göre; Çizme'de kendisine talipli çıkmaması durumunda, deneyimli forvetin Türkiye'ye dönerek futbol hayatına 'de devam edebileceğine dikkat çekildi.

Cim Bom'da son sezonunda 3 gol-5 asistle oynayan Sinan Gümüş, Genoa'ya, kendisini Galatasaray döneminden tanıyan teknik direktör Cesare Prandelli'nin de tavsiyesiyle başkan Preziosi tarafından edilmişti.

Sinan Gümüş transferinin gerçekleştiği dönem Prandelli'nin Genoa'daki görevine son verilmiş, takımın başına Andreazzoli getirilmişti. Sonrasında yaşanan teknik adam değişikliğiyle yeni hoca Thiago Motta olurken, bu dönemde de futbolcunun durumu ile ilgili ciddi bir değişiklik meydana gelmedi.

  1. 28.12.2019
  2. Güncelleme: 28.12.2019 13:32
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