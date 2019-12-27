Milan Zlatan Ibrahimovic'i duyurdu!

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Zlatan Ibrahimovic'ın Los Angeles Galaxy kariyeri geçtiğimiz ay sona ermişti.

Yaklaşık 1 aydır birçok takım ile ismi anılan Ibrahimovic'in yeni kulübü belli oldu.

Serie A ekiplerinden AC Milan, eski futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'i tekrardan renklerine bağladı.

Ibrahimovic'in İtalyan kulübüyle 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedilirken, 18 ay için 6 milyon euro bonservis bedeli verileceği belirtildi.

MLS'DE ZİRVE YAPTI

Los Angeles Galaxy'de bu sezon 31 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, 31 gol 8 asist kaydetti.