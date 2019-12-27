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27 Aralık 2019, Cuma
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Milan Zlatan Ibrahimovic'i duyurdu!

Milan Zlatan Ibrahimovic'i duyurdu!

İtalya Serie A ekiplerinden , Galaxy ile sözleşmesi sona erdikten sonra ismi birçok takımla anılan yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'i renklerine bağladığını duyurdu.

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Zlatan Ibrahimovic'ın Galaxy kariyeri geçtiğimiz ay sona ermişti.

Yaklaşık 1 aydır birçok takım ile ismi anılan Ibrahimovic'in yeni kulübü belli oldu.

Serie A ekiplerinden , eski futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'i tekrardan renklerine bağladı.

Ibrahimovic'in İtalyan kulübüyle 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedilirken, 18 ay için 6 milyon euro bonservis bedeli verileceği belirtildi.

MLS'DE ZİRVE YAPTI

Los 'de bu sezon 31 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, 31 gol 8 asist kaydetti.

  1. 27.12.2019
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