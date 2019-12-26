Zlatan Ibrahimovic yeniden Milan'da!

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Zlatan Ibrahimovic'ın Los Angeles Galaxy kariyeri geçtiğimiz ay sona ermişti.

Yaklaşık 1 aydır birçok takım ile ismi anılan Ibrahimovic, kararını verdi.

SkyItalia'nın haberine göre Yıldız futbolcu, eski kulübü Milan'ın teklifini kabul etti. İsveçli futbolcunun transferinin 24 saat içerisinde tamamlanması bekleniyor.

MLS'DE KENDİNİ BULDU

Los Angeles Galaxy'de bu sezon 31 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, 31 gol 8 asist kaydetti.