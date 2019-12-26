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26 Aralık 2019, Perşembe
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Zlatan Ibrahimovic yeniden 'da!

Zlatan Ibrahimovic yeniden Milan'da!

Amerika MLS ekiplerinden Los ile sözleşmesi sona erdikten sonra ismi birçok takımla anılan yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, eski kulübü ile anlaşmaya vardı.

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Zlatan Ibrahimovic'ın Los kariyeri geçtiğimiz ay sona ermişti.

Yaklaşık 1 aydır birçok takım ile ismi anılan Ibrahimovic, kararını verdi.

SkyItalia'nın haberine göre Yıldız futbolcu, eski kulübü 'ın teklifini kabul etti. İsveçli futbolcunun transferinin 24 saat içerisinde tamamlanması bekleniyor.

MLS'DE KENDİNİ BULDU

Galaxy'de bu sezon 31 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, 31 gol 8 asist kaydetti.

  1. 26.12.2019
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