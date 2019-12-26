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26 Aralık 2019, Perşembe
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''’da kalıcı olmam gerek''

''Roma’da kalıcı olmam gerek''

'ya sezon başında olan , kalıcı olmayı hedeflediğini söyledi. 22 yaşındaki stoper, "Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ben Roma'da bir yol açtım. Beni görenler G.Birliği altyapısını inceleyecektir" diye konuştu.

'ya sezon başında olan , kalıcı olmayı hedeflediğini söyledi. 22 yaşındaki stoper, "Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ben Roma'da bir yol açtım. Beni görenler G.Birliği altyapısını inceleyecektir" diye konuştu.

  1. 26.12.2019
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