''Roma’da kalıcı olmam gerek''

Roma'ya sezon başında transfer olan Mert Çetin, kalıcı olmayı hedeflediğini söyledi. 22 yaşındaki stoper, "Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ben Roma'da bir yol açtım. Beni görenler G.Birliği altyapısını inceleyecektir" diye konuştu.